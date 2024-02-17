Мир 17 февраля 2024, 10:27 Страна ЕС признала войну Запада против России Глава Минобороны Венгрии Салай-Бобровницки: Запад воюет на Украине с Россией

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Западные страны ведут на Украине войну против России с помощью своих денег и оружия. Об этом заявил глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, его слова привело агентство MTI.

События на Украине он назвал «ужасной бойней», которая изменила экономическую ситуацию и баланс сил на всем европейском континенте.

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«Мы, западные страны, ведем войну, в которой Украина сражается западными снарядами, оружием и деньгами. Кажется, что боевым действиям в этой стране нет конца, но и Запад оказался стратегически не готов к такому», — сказал глава ведомства.

Салай-Бобровницки отметил, что позиция венгерской стороны являлась неизменной с самого начала конфликта.

«Мирные переговоры и немедленное прекращение огня — вот что нам необходимо. Мы не станем отправлять на Украину оружие и не изменим свою позицию, каким бы сильным ни оказалось давление», — добавил он.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина лишилась политической самостоятельности и превратилась в орудие Запада против России.