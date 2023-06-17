Мир 17 июня 2023, 18:12 Страна должна соответствовать требованиям. Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО Президент США Байден заявил, что не станет облегчать путь Украины в НАТО Фото: правительство США / Flickr

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Американский президент Джо Байден заявил, что Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в Североатлантический альянс. Поблажек для киевского режима не будет, написало РИА «Новости».

«Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», — сказал американский лидер.

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Байден добавил, что не будет упрощать путь Украины. Президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в военно-политический блок, куда входят большинство стран Европы, Америка и Канада, в ускоренном порядке.

Июльская встреча западных союзников вновь не принесет Украине ничего хорошего и оставит ее «с пустыми руками» — страну не пригласят вступить в НАТО, уверены эксперты.

Бывший постоянный представитель США считает, что Западу вообще стоит отказаться от обещания принять Украину в альянс, которое ей дал бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш.