17 июня 2023, 18:12
Страна должна соответствовать требованиям. Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО
Президент США Байден заявил, что не станет облегчать путь Украины в НАТО
Американский президент Джо Байден заявил, что Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в Североатлантический альянс. Поблажек для киевского режима не будет, написало РИА «Новости».
«Украина должна соответствовать тем же стандартам, чтобы быть частью НАТО, как и другие члены», — сказал американский лидер.
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Байден добавил, что не будет упрощать путь Украины. Президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в военно-политический блок, куда входят большинство стран Европы, Америка и Канада, в ускоренном порядке.
Июльская встреча западных союзников вновь не принесет Украине ничего хорошего и оставит ее «с пустыми руками» — страну не пригласят вступить в НАТО, уверены эксперты.
Бывший постоянный представитель США считает, что Западу вообще стоит отказаться от обещания принять Украину в альянс, которое ей дал бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш.
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Джо Байден
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