Названы последствия санкций от Японии

Япония продолжает санкционное давление на Россию под влиянием США, от решений которых давно зависит, сообщил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. По его словам, санкционная политика Японии «ставит крест на ее совместных проектах и договоренностях с Россией».

«Но Япония фактически не может выйти из глобальной управленческой структуры, которая инициировала санкции. С 1945 года Японское государство фактически лишено свободы принятия геополитических решений — любое решение, проект, дипломатическая инициатива должны согласовываться с внешним курсом США», — пояснил Колчин.

Он добавил, что Япония не обладает в должной степени «политической волей» для преодоления этой системы «фактически внешнего управления страной». Таким образом, она не может выйти из программы санкционного давления на Россию без «разрешения» США. При этом санкции бьют по японской экономике и ведут к негативным последствиям для промышленности.

«А в дальнейшем это приведет к негативным последствиям для японского машиностроения, приборостроения и компьютерной промышленности», — предрек эксперт.

Петр Колчин подчеркнул, что в Японии наблюдаются также социальный кризис и политическая конфронтация внутри страны и санкционный вопрос «не может быть как-то изменен без сложных внутриполитических согласований и смен курсов».

«В данном ключе в ближайшие месяцы, годы сложно ожидать изменения в тренде, заданном в российско-японских отношениях», — констатировал эксперт.

В июле правительство Японии добавило в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц из России и Белоруссии — об этом написали «Известия». Также страна утвердила запрет на импорт российского золота.