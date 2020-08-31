ВОЗ призвал не допустить «катастрофы» при открытии стран после COVID-19

Пора открывать страны после пандемии коронавируса и Всемирная организация здравоохранения поддерживает правительства стран, решившихся открыть границы. Но как отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, главное не делать это «бесконтрольно», потому что такой подход приведет к «катастрофе».

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что чем более страны подготовлены к контролю распространения вируса, «тем больше они могут открываться».

«Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — сказал он.

Он обозначил четыре шага возврата к нормальной жизни:

— Ограничить передачу вируса среди больших групп людей.

— Защитить наиболее уязвимые для вируса группы, чтобы сократить смертность.

— Каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества — носить средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и мыть руки.

— Власти должны принимать меры для выявления, изолирования, тестирования и лечения заболевших и людей, с которыми они контактировали.