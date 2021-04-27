МИД России вызывал послов прибалтийских стран и Словакии

Послов Прибалтийских стран и Словакии вызвали в МИД России. Дипломаты должны прибыть в министерство в среду, 28 апреля.

Об этом сообщили журналистам в ведомстве, сообщило РИА «Новости».

За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипломатических миссий по разным причинам заявили сразу несколько стран: США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. На эти действия Россия реагирует зеркально.

Высылка российских дипломатов в ряде случаев стала частью санкционной политики, в других — звучали обвинения в шпионаже, некоторые ведомства ссылались на Венскую конвенцию, которая позволяет не называть причину.

Самый серьезный дипломатический конфликт наблюдается в отношениях Москвы и Праги. Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву 2014 года и первой выслала дипломатов из страны. На зеркальный ответ Москвы страна отреагировала выдворением сразу шести десятков сотрудников посольства. После этого российских дипломатов начали высылать и другие страны. С чего все началось и как развивается — в онлайне «360».

Страны Балтии объявили нескольких россиян персонами нон грата из солидарности с чехами.