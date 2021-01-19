Трамп снял ограничения на въезд в США для большинства стран Европы

Действующий президент США Дональд Трамп отменит ограничения на въезд в страну из большинства европейских стран и из Бразилии, введенные из-за пандемии коронавируса. Новые правила вступят в силу с 26 января.

Туристы из Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 странах Шенгенской зоны в Европе должны будут на границе с США предоставить отрицательный тест на коронавирус, либо другое доказательство выздоровления от COVID-19, пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Избранный президент США Джо Байден планирует продлить ограничения на въезд в страну, сообщила Джен Псаки, его пресс-секретарь. Она написала в Твиттере: «по совету нашей медицинской команды администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января». Пресс-секретарь добавила, что «с обострением пандемии и появлением более заразных вариантов во всем мире сейчас не время снимать ограничения на международные поездки».

Ограничения США, запрещающие большинству посетителей из Европы, действуют с середины марта. Запрет на въезд из Бразилии ввели в мае. В середине января Мартин Сетрон, директор отдела глобальной миграции и карантина CDC, заявил агентству Reuters, что эти запреты на въезд являются «стратегией вступительного акта» для борьбы с распространением вируса и теперь должны быть «активно пересмотрены».

Авиакомпании надеялись, что новые требования к тестированию позволят снять ограничения, которые сократили поездки из некоторых европейских стран на 95% или более. В последние дни они давили на высокопоставленных чиновников Белого дома по этому вопросу.

Многие чиновники администрации в течение нескольких месяцев утверждали, что ограничения больше не имеют смысла, поскольку большинство стран не подпадают под запрет на въезд.