20 марта 2023, 12:44
Страны ЕС засомневались в реальности поставок оружия для ВСУ на миллиард евро
Euractive: страны ЕС могут не собрать снаряды для Украины на миллиард евро
Представители ряда стран ЕС выразили опасения, что общая стоимость боеприпасов для отправки на нужды ВСУ не достигнет порога в миллиард евро. Об этом сообщили журналисты Euractive со ссылкой на источники в Евросоюзе.
По их словам, представители стран ЕС пока не знают, что делать с оставшейся суммой.
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«[Ситуация] ставит вопрос, что будет с деньгами, оставшимися на руках», — написали авторы материала со слов неназванных чиновников.
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По мнению журналистов. у такого опасения есть определенные предпосылки. Они считают, что представители европейских государств не знают точные объемы боеприпасов на собственных складах.
При этом некоторые страны ЕС предложили ввести правило с ограничением срока действия ранее обозначенных денежных лимитов по стоимости поставок оружия на нужды ВСУ. Эта мера предполагает, что через определенное время оставшиеся деньги можно будет использовать для других целей в рамках военной помощи Украине.
ВСУ
Евросоюз
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