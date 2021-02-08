Украине предрекли падение до уровня беднейших стран Африки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средний уровень заплат в стране вырастет до европейских значений. В этом усомнился экономический эксперт Юрий Гаврилечко. По его словам, Украину ждут падение до уровня беднейших африканских стран.

Гаврилечко напомнил, что Шмыгаль пообещал европейский уровень зарплат на Украине к 2030 году. В частности политик говорил о значениях Польши и Словакии. По словам эксперта, приравнивание к Польше является очередной научной фантастикой. Населению уже обещали подобный уровень зарплат, но доходы так и не прибавились.

«В ближайшие 10 лет мы даже теоретически не сможем приблизиться к уровню Польши — это невообразимая фантастика, такого попросту никогда не произойдет. Единственное, что нас ждет — падение до уровня беднейших африканских стран, на котором мы рискуем остаться на неизвестное время», — написал Гаврилечко в своей статье для издания «Главред».

Он пояснил, что в стране нет не только адекватной социально-экономической политики, но и какой-либо политики по развитию. Население голосует за проекты, которые подразумевают продажу ресурсов. При этом они рано или поздно заканчиваются. В итоге Украина стала единственной постсоветской страной, которая только на треть вышла на уровень ВВП 1990 года.