С судами для Nord Stream 2 не будут работать международные страховщики

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) на опасениях существующих и возможных новых санкций решила не работать с судами для Nord Stream 2. Группа страхует 90% кораблей в мире.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на опубликованный циркуляр. Скорее всего, решение еще больше осложнит поиск судов, способных достроить подводный газопровод. В документе указано, что члены клуба должны избегать страхового покрытия судов, вовлеченных в незаконную деятельность.

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA („О противодействии противникам США посредством санкций“) и PEESA („О защите энергетической безопасности Европы“), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», — говорится в циркуляре.

Представители клуба напомнили, что Конгресс США вскоре рассмотрит новый законопроект, санкционирующий компании, оказывающие услуги страхования или перестрахования судам, занятым в работах по строительству газопровода.

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о создании коалиции для противодействия завершению строительства «Северного потока — 2», который по мнению Вашингтона ставит Европу в опасную зависимость от российского газа.