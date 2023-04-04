Мир 04 апреля 2023, 11:45 Страхование «Северного потока» возобновили в Германии — СМИ Reuters: немецкие компании Allianz и Munich Re возобновили страхование «Северного потока»

Читать 360tv в

Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование вышедшего из строя газопровода «Северный поток». Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на пять собственных источников.

Они пояснили, что страховка облегчит проведение ремонтных работ. Полис покроет и физический ущерб, нанесенный инфраструктуре, и ущерб от экономических проблем, появившихся из-за остановки работы газопровода, написал RT. Отмечается, что немногие компании сохраняют надежду на возрождение проекта, однако ряд немецких акционеров Nord Stream выступили за сохранение трубопровода в случае улучшения отношений с Россией. Источники подчеркнули, что правительство Германии не выступило против возобновления страхования.

Реклама

Ранее СМИ писали, что ФРГ наладила сотрудничество с Данией и Швецией в расследовании дела о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». До этого датские и шведские правоохранители временно отстранились от расследования, боясь утечек информации.