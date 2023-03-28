Эксклюзив 28 марта 2023, 11:39 Страхи старого гегемона. Почему США решили ужесточить подход на Украине Михайлов: США ужесточают подход на Украине, боясь потерять свою гегемонию в мире РИА «Новости»

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Власти США меняют подход к ситуации на Украине на более жесткий и менее осторожный, надеясь, что ВСУ одержат победу в ходе контрнаступления, сообщила The Times. По мнению политолога Евгения Михайлова, в ближайшее время Штаты не изменят эту линию. Американская сторона всегда поддерживала эскалацию конфликта, хотя в публичном поле утверждалось обратное, отметил он в беседе с «360».

«Они накачивают оружием Украину, при этом утверждая, что они не заинтересованы в эскалации. Но на самом деле планы у них были грандиозные, они, наоборот, рассчитывают на длительный конфликт», — подчеркнул Михайлов.

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Политолог напомнил о продолжающейся военной помощи Украине со стороны США, поставках более современного вооружения все в больших объемах. По его оценке, все дело в том, что Штаты прекрасно осознают, что сейчас идет перелом старого мира. Они боятся утратить свою гегемонию.

В противостоянии с Россией американские власти хотят показать и Китаю, что поддерживать РФ не нужно, добавил он.

«Но мы видим, что, вопреки этому, Китай сближается с Россией. Эскалация может нарастать, здесь о переговорах пока не стоит говорить. Но США свою линию не изменят в надежде, что контрнаступление ВСУ принесет успех, но я думаю, этого не произойдет», — заключил собеседник «360».