Мир 14 апреля 2024, 02:41 «Страха уже нет». Жители Израиля рассказали об атаке иранских дронов Жители Израиля заявили, что уже не боятся атак беспилотников Freepik

Читать 360tv в

Израильские власти включили сирены воздушной тревоги. Жителям страны стали приходить экстренные оповещения от Службы управления тылом об атаке иранских дронов, сообщил сайт kp.ru.

«Вам поступило оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата», — указали в сообщении.

Реклама

Израильтяне рассказали, что уже привыкли к полетам беспилотников, поэтому «страха и паники нет».

«Спит вся округа — в каждой квартире горит свет или мерцает телевизор. Получу сообщение — и вместе с сыном спущусь в убежище», — отметила собеседница издания.

По словам другой жительницы Израиля, в городе ощущается напряжение.

«Мы привыкли. Голова болит только за то, с кем завтра оставлять детей», — добавила она.

Ранее сообщалось, что армия Ирана выпустила десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку. Иранское руководство назвало удар по Израилю операцией «Истинное обещание».