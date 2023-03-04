Мир 04 марта 2023, 21:31 Страх увидели в реакции НАТО на слова Путина о спецоперации Ветеран ВС США Дрейвен осудил Запад за видео с критикой Путина из-за конфликта на Украине РИА «Новости»

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Ветеран Вооруженых сил США Ноктис Дрейвен прокомментировал реакцию НАТО на заявление российского лидера Владимира Путина об СВО. Реакция Альянса показывает, насколько сильно напуганы западные страны, написал на своей странице в соцсети Дрейвен.

Речь идет о видеоролике с нарезкой цитат Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова с их высказываниями о конфликте на Украине, который появился на официальной странице альянса днем ранее.

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«Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь — создать пропаганду, чтобы удержать власть», — оценил приведенные кадры Дрейвен.

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Ветеран американских вооруженных сил уверен, что намерение Запада контролировать все и вся обречено на провал. Он сравнил это с полным песка кулаком, когда все сыпется сквозь пальцы.

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен сообщил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию. По его мнению, Украина проигрывает, а Запад вложил в нее слишком много времени и денег, чтобы потерпеть неудачу.