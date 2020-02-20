По мнению парламентария, протест украинцев вызван недоверием к Минздраву, который четко не объяснил, что сможет защитить жителей от коронавируса и надежно провести карантин. Бойко напомнил, что люди не верят руководству ведомства после недавно проведенной реформы.

«Теперь украинцы думают, что это может привести к каким-то серьезным последствиям для них. Тут страх перед неизвестным», — указал депутат.

Он добавил, что возникшей ситуацией могли воспользоваться националисты, чтобы «раскачать лодку» в стране.