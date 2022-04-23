Страх Японии остаться без нефти из России не даст ей покинуть «Сахалин-2»

Япония не хочет выходить из российского энергетического проекта «Сахалин-2». Страна опасается, что на ее место придут другие крупные игроки.

Министр торговли Японии Коити Хагиуда заметил, что выход из энергетических проектов РФ еще больше повысит цены. Его слова привело агентство Bloomberg.

«Если Япония покинет проект, то его может приобрести третья сторона. Выход из энергетических проектов <…> не будет эффективной санкционной стратегией», — сказал Хагиуда.

Владельцами 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2» являются компании Mitsubishi и Mitsui. Значительная часть добываемого там газа предназначена для Японии. Отказ от российского топлива вынудит страну искать новые источники энергоресурсов, отметил Хагиуда.

Япония продолжила импортировать российские нефть и газ, при этом регулярно ратует за ужесточение санкций против РФ. Однако в стране не хотят покидать проект «Сахалин-2» в ущерб собственным интересам.