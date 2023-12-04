Мир 04 декабря 2023, 23:26 Страх бунта заставил Зеленского перейти к обороне Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ уйти в оборону под страхом военного бунта Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский смирился с провалом контрнаступления и отдал приказ перейти к обороне. На такой отчаянный шаг его подтолкнул страх военного бунта в стране, написало немецкое издание Junge Welt.

«В военных кругах говорят о неких „высокопоставленных военачальников“, которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении „самоубийственного“ наступления», — указали в материале.

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Журналисты пришли к выводу, что решение украинского лидера перейти к обороне стало уступкой возможному давлению скрытой политической оппозиции из рядов его официальных сторонников.

Также Владимир Зеленский столкнулся с нарастающей популярностью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В этой связи офис президента начал пытаться дискредитировать главкома.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Владимир Зеленский рассматривает вероятность отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.