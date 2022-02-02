Ученые объяснили, почему мужчины могут страдать от гиперсексуальности

Некоторые мужчины могут страдать от гиперсексуальности из-за повышенного уровня гормона окситоцин. К такому выводу пришли ученые из Кипрского университета.

Во время исследования медики изучили анализ крови 102 мужчин, у 64 из них была гиперсексуальность, а у 38 — нет, сообщила «Газета.ru».

«Мы обнаружили, что мужчины с компульсивным расстройством сексуального поведения имеют более высокий уровень окситоцина по сравнению со здоровыми мужчинами», — рассказал один из авторов научной работы Андреас Чатзиттофис.

По его словам, треть участников исследования прошли когнитивную поведенческую терапию. Она помогла уменьшить сексуальную активность и снизить уровень окситоцина. На фоне полученных результатов ученые сделали вывод, что этот гормон принимает важное участие в сексуальной зависимости и в рамках потенциальной терапии может быть объектом для медикаментозного воздействия.

Под гиперсексуальностью понимают расстройство, при котором происходит повышение полового влечения и половой активности. Люди, которые подвержены ему, сталкиваются с проблемой неспособности получить сексуальное удовлетворение, могут вступать в беспорядочные половые связи.