Стороны зерновой сделки не смогли договориться о движении судов в Черном море | 360°

Мир 30 октября 2022, 02:50 Стороны зерновой сделки не смогли договориться о движении судов в Черном море Представитель СКЦ Палла: страны не смогли договориться о движении судов в Черном море РИА "Новости"

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Участники зерновой сделки не смогли прийти к единому соглашению о движении судов в Черном море. Об этом сообщила представитель Совместного координационного центра (СКЦ) Исмини Палла, написало РИА «Новости».

«В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги», — заявила Палла.

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Она уточнила, что в субботу, 29 октября, девять судов беспрепятственно преодолели морской гуманитарный коридор. Пять судов отправились из украинских портов, а четыре прибыли в страну.

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«Есть более 10 судов, как выходящих, так и прибывающих, ожидают входа в коридор», — отметила представитель СКЦ.

Ранее Россия официально проинформировала генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке участия в зерновой сделке. Уведомления также получили Турция и Украина. Российские власти приняли такое решение после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.