Стороны «продуктовой сделки» часто контактировали после достижения договоренностей в Стамбуле, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. По его словам, ООН ожидает начала первых поставок зерна в ближайшие дни, сообщило РИА «Новости».

«К завтрашнему дню все стороны и ООН прибудут в совместный координационный центр в Стамбул. Ожидаем, что первые поставки могут начаться в ближайшие дни», — рассказал Фархан Хак.

Он добавил, что турецкая сторона уже выделила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что представители России подписали два документа, направленных на решение проблем с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. По словам министра, украинские суда будут проверять на наличие запрещенных предметов.