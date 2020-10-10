«Стороны оказались в тупике». Как долго продержится карабахское перемирие?

Режим перемирия наступил для Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Но будет ли он соблюдаться? Ведь некогда в Донбассе тоже устанавливали режим тишины, который Украина нарушала едва ли не в первый же час. Что будет с регионом — «360» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Здесь немного другая ситуация, чем в Донбассе. Потому что в Донбассе идет борьба между украинским государством и гражданами Украины. Государство все время надеется, что ему удастся переломить ситуацию и победить. Поэтому оно все время нарушает перемирие. В Карабахе все-таки фактически воюют два государства. Хотя вроде бы Карабах воюет с Азербайджаном, но по факту все же воюют Азербайджан и Армения. Именно эти страны заключили перемирие. Заключили не потому, что очень хотели, а потому, что в какой-то момент оказались в тупике. Поэтому есть все шансы, что перемирие будет соблюдаться», — рассказал Журавлев.

Он уточнил, что дальше все будет зависеть от элитной ситуации в странах.

«И в Армении, и в Азербайджане есть элитные группы, которые хотят войны. Но сейчас они не составляют большинство. Нынешнему руководителю Армении эта война вообще не нужна, для него она опасна», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что немного иначе обстоит ситуация с правительством Азербайджана.

«Алиев — многолетний президент Азербайджана, ему нужно думать о завтрашнем дне республики. Он же прямо говорил, что надеялся на военное решение задачи. Но стало очевидно, что военное решение не получается. Соответственно, он тоже будет соблюдать перемирие. Оно будет нарушено в том случае, если у кого-то появится иллюзия, что он сможет победить».

Ранее RT сообщил, что в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня, о чем армянская и азербайджанская стороны договорились по итогам встречи в Москве.