Сторонницу мигрантов убил ее парень-мигрант

Санни Оваска, молодая женщина из города Хямеэнлинны, была найдена мертвой у себя дома. Ее нашли, после того, как кровь просочилась под дверь, вызвав подозрения соседей.

Полиция полагает, что преступление совершил ее парень-араб, который также погиб во время инцидента.

На своей странице в Facebook девушка писала посты о том, что «белые мужчины — дерьмо», и восторгалась арабами.

Недавно в Санкт-Петербурге нашли сожженое тело блогерши. Полиция выясняет, что это было: убийство или суицид.