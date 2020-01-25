    25 января 2020, 19:14

    Сторонницу мигрантов убил ее парень-мигрант

    Дарья Морозова

    Девушка из Финляндии, которая в соцсетях активно выступала в поддержку мигрантов, была убита своим парнем-мигрантом. Об этом сообщил портал National Life.

    Санни Оваска, молодая женщина из города Хямеэнлинны, была найдена мертвой у себя дома. Ее нашли, после того, как кровь просочилась под дверь, вызвав подозрения соседей.

    Полиция полагает, что преступление совершил ее парень-араб, который также погиб во время инцидента.

    На своей странице в Facebook девушка писала посты о том, что «белые мужчины — дерьмо», и восторгалась арабами.

    Недавно в Санкт-Петербурге нашли сожженое тело блогерши. Полиция выясняет, что это было: убийство или суицид.