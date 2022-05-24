Сторонники задержанного Додона вышли на митинг к парламенту Молдавии

Митинг представителей партии Социалистов Республики Молдавия (ПРСМ) начался около здания правительства республики после задержания бывшего президента Игоря Додона. Как сообщил «Sputnik Молдова», протестующие назвали действия властей давлением на оппозицию.

Вице-спикер парламента республики Влад Батрынча заявил, что репрессиями власти Молдавии пытаются отвлечь внимание населения от собственных провалов. По его словам, уголовные дела завели против нескольких депутатов.

«Майя Санду и ее команда не выполняют свои обещания, не могут дать людям хлеба. Не способны помочь им в кризисной ситуации и пичкают публичное пространство зрелищами», — заявил Батрынча.

Он добавил, что протест продолжится до тех пор, пока в стране не появится настоящая юстиция. Политик подчеркнул, что все предложения, которые озвучивает блок коммунистов и социалистов для стабилизации ситуации в экономике блокируется правящей партией.

«Мы будем протестовать и требовать, чтобы правосудие не служило политическому классу, а виновные понесли ответственность», — отметил депутат.

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали по подозрению в коррупции и государственной измене. По данным СМИ, вторым фигурантом дела стал родственник политика. В надзорном ведомстве уточнили, что двух человек задержали на 72 часа после проведенных обысков по 10 адресам.

Додона подозревают в получении денег от лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в 2019 году. Видео с передачей пакета со взяткой опубликовал бывший депутат Юрий Реницэ. Изначально прокуратура не увидела на кадрах признаков преступления. С этим решением согласился суд. Но накануне Апелляционная палата отменила вынесенный вердикт.