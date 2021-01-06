Сторонники Трампа сорвали заседание Конгресса

Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер ввела общегородской комендантский час на фоне продолжающегося насилия на Капитолийском холме.

Полиция забаррикадировала двери в Палату представителей и вывела членов Конгресса, помощников и журналистов через подземные тоннели в соседние здания. Протестующие ворвались в зал.

Телеканал NBC со ссылкой на сенатора Чарльза Грассли сообщил, что вице-президента Майкла Пенса эвакуировали в безопасное место.

Полиция объявила о массовой эвакуации ближайших к Капитолийскому холму районов, поскольку протестующие построили баррикады за пределами периметра.

Беспорядки начались после того, как Трамп в очередной раз отказался признавать результаты выборов и пообещал не уступать Байдену, так как выборы были сфальсифицированы.

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступите, когда дело касается воровства», — обратился он к толпе сторонников перед Белым домом. Разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

Сам Трамп призвал своих сторонников прекратить беспорядки и действовать мирно.

«Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайся спокойными», — говорится в сообщении.



Сегодня Конгресс должен официально утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. По итогам их решения действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, кандидат от демократической партии Джо Байден — 306 голосов.

Трамп не признал свое поражение и пообещал, что огласит настоящие данные по голосованию избирателей во время митинга со своими сторонниками в Джорджии.