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    06 января 2021, 23:12

    Сторонники Трампа сорвали заседание Конгресса

    Анатолий Минкин

    Утверждение Конгрессом США результатов голосования коллегии выборщиков сорвали протестующие сторонники Дональда Трампа, которые ворвались в здание. Как сообщил Fox News, представители Палаты представителей и сената отказались от проведения дальнейшего обсуждения из-за угрозы безопасности.
    Сторонники Трампа сорвали заседание Конгресса

    Мэр Вашингтона Мюриэль Баузер ввела общегородской комендантский час на фоне продолжающегося насилия на Капитолийском холме.

    Полиция забаррикадировала двери в Палату представителей и вывела членов Конгресса, помощников и журналистов через подземные тоннели в соседние здания. Протестующие ворвались в зал.

    Телеканал NBC со ссылкой на сенатора Чарльза Грассли сообщил, что вице-президента Майкла Пенса эвакуировали в безопасное место.

    Полиция объявила о массовой эвакуации ближайших к Капитолийскому холму районов, поскольку протестующие построили баррикады за пределами периметра.

    Беспорядки начались после того, как Трамп в очередной раз отказался признавать результаты выборов и пообещал не уступать Байдену, так как выборы были сфальсифицированы.

    «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Вы не уступите, когда дело касается воровства», — обратился он к толпе сторонников перед Белым домом. Разгоряченная толпа пошла на штурм здания Конгресса.

    Сам Трамп призвал своих сторонников прекратить беспорядки и действовать мирно.

    «Пожалуйста, поддержите нашу Капитолийскую полицию и правоохранительные органы. Они действительно на стороне нашей страны. Оставайся спокойными», — говорится в сообщении.

    Сегодня Конгресс должен официально утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. По итогам их решения действующий президент США Дональд Трамп получил 232 голоса, кандидат от демократической партии Джо Байден — 306 голосов.

    Трамп не признал свое поражение и пообещал, что огласит настоящие данные по голосованию избирателей во время митинга со своими сторонниками в Джорджии.