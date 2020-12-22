Сторонники Трампа решили устроить ему «вторую инаугурацию» онлайн
Организует мероприятие группа численностью 325,5 тысячи человек, указано в Facebook. Из них планируют принять участие свыше 62 тысяч, а более 263 тысяч выбрали отметку «интересует» на странице акции.
В описании страницы указано, что «группа частных лиц численностью 325 тысяч человек» решила продемонстрировать поддержку Трампу.
«Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации», — говорится в описании.
Мероприятие должно состояться в полдень 20 января. На этот же день назначена присяга избранного президента США Джо Байдена, о чем подчеркнула соцсеть Facebook.
«Джо Байден — избранный президент. Его инаугурация как 46-го президента США состоится 20 января 2021 года», — отмечено в прикрепленном напоминании.
По итогам голосования коллеги выборщиков Байден победил на выборах главы государства, прошедших 3 ноября. Конгресс должен утвердить результаты 6 января. Трамп до сих пор не признал свое поражение и не оставил попыток оспорить итоги голосования через суд.