Сторонники Трампа решили устроить ему «вторую инаугурацию» онлайн

В США более трехсот тысяч сторонников действующего президента страны Дональда Трампа запланировали для него проведение «второй инаугурации» в онлайн-формате. Ее устроят 20 января.

Организует мероприятие группа численностью 325,5 тысячи человек, указано в Facebook. Из них планируют принять участие свыше 62 тысяч, а более 263 тысяч выбрали отметку «интересует» на странице акции.

В описании страницы указано, что «группа частных лиц численностью 325 тысяч человек» решила продемонстрировать поддержку Трампу.

«Мы не имеем никакого отношения к какой-либо официальной организации», — говорится в описании.

Мероприятие должно состояться в полдень 20 января. На этот же день назначена присяга избранного президента США Джо Байдена, о чем подчеркнула соцсеть Facebook.

«Джо Байден — избранный президент. Его инаугурация как 46-го президента США состоится 20 января 2021 года», — отмечено в прикрепленном напоминании.

По итогам голосования коллеги выборщиков Байден победил на выборах главы государства, прошедших 3 ноября. Конгресс должен утвердить результаты 6 января. Трамп до сих пор не признал свое поражение и не оставил попыток оспорить итоги голосования через суд.