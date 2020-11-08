Сторонники Трампа не потеряли надежду и продолжили протесты. Видео

Приверженцы действующего президента США Дональда Трампа продолжили акции протестов перед административными зданиями столиц нескольких штатов. Они скандировали «Остановите кражу!» и «Это еще не конец» в Атланте, Фениксе, Таллахасси, Остен, Бойсе и Бисмарке.

В Атланте (Джорджия) перед местным капитолием собрались несколько тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости. Люди держали американские флаги и транспаранты «Заприте его!» и «Фейковые новости». Иногда сторонников Трампа и Байдена разделяют всего несколько метров и полиция. Они выкрикивают лозунги рядом друг с другом.

Не дожидаясь официального результата подсчета голосов кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил себя избранным президентом США. Действующий глава государства Дональд Трамп пообещал отстоять свою победу в суде.

Сын президента Дональд Трамп-младший написал в Twitter: «70 млн возмущенных республиканцев и ни один город не сожжен дотла».