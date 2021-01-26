Сторонники теории заговора решили объявить Трампа президентом

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, вдохновленные теорией заговора QAnon, распространяют сообщения о том, что 4 марта он вступит в должность как глава «суверенных» Соединенных Штатов. Конспирологи не верят в победу на выборах Джо Байдена.

Теория заговора QAnon основывается на постах пользователя с таким никнеймом, утверждавшего, что обладает высшим уровнем допуска к государственной тайне (Q). Согласно этой теории, всем миром, включая США, управляет могущественная клика сатанистов-педофилов. Ее поддерживают лидеры Демократической партии, предприниматели, актеры и знаменитости.

Дональд Трамп, согласно этой теории, противостоит тайной организации. Сторонники QAnon ждали, что в день инаугурации он арестует своих врагов и отправит их в залив Гуантанамо. Когда этого не произошло, конспирологи начали придумывать более изощренные варианты сохранения власти политиком, сообщил журнал The Rolling Stone.

Теперь они ждут, что Трамп примет руководство страной 4 марта 2021 года — в этот день проходила инаугурация президентов до принятия поправки в 1933 году. Тогда законодатели решили сократить срок между ноябрьскими выборами и вступлением избранного президента в должность.

Сторонники QAnon рассылают в соцсетях, главным образом в TikTok, сообщения о том, что в 1871 году США превратились в коммерческую корпорацию, утратив суверенитет. Трампа они считают 19-м президентом США. Восемнадцатым был Улисс Грант, находившийся в должности с 1869 по 1877 год.