Сторонники свободного ношения оружия провели акцию в США

Вооруженные американцы вышли к зданию Капитолия в Ричмонде (штат Вирджиния) в защиту второй поправки к конституции США. Она обеспечивает право на свободное ношение оружия.

В американской стрелковой ассоциации, которая объединяет сторонников прав граждан на ношение оружия, опасаются, что избранный глава Белого дома Джо Байден может ликвидировать вторую поправку, сообщил телеканал CNN.

Представители таких радикальных движений, как Proud Boys и Boogaloo Bois, принимают участие в акции.

Автомобили с участниками акции съезжались со всего штата в центре Ричмонда, однако они были остановлены организаторами мероприятия.

Управление полиции Ричмонда на своей странице в Тwittеr напомнило демонстрантам, что в городе запретили ношение огнестрельного оружия на разрешенных мероприятиях, в которых участвуют 11 или более человек, препятствующих пешеходному или автомобильному движению.

Подобные мероприятия проводятся каждый год в рамках, так называемого «Дня лобби», проводимого в защиту второй поправки. В этом году акция проходит за сутки до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.