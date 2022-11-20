Мир 20 ноября 2022, 17:08 Сторонники Саакашвили устроили митинг с требованием отпустить его на лечение за границу Митинг с требованием отпустить экс-лидера Грузии Саакашвили за границу начался в Тбилиси РИА «Новости»

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Несколько сотен жителей вышли на митинг в Тбилиси у здания правительства Грузии, требуя разрешить бывшему президенту Михаилу Саакашвили, отбывающему срок в колонии, уехать за границу на лечение. Об этом написал ТАСС.

Митинговать пришли сторонники экс-лидера страны и врачи, утверждающие, что жизнь Саакашвили в опасности и лучение за границей ему необходимо. Также на площадь вышла его мать Гиули Аласания. Обстановка на месте спокойная, провокаций нет, дежурят полицейские.

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Накануне мать Саакашвили заявила, что у него выявили отравление ртутью. Она отметила, что, «согласно отчету, это интоксикация» и она является основанием для «немедленного освобождения» ее сына, написал «Царьград». Женщина указала на то, что проглотить опасные металлы сам, так как находится в изоляции.

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Политика арестовали в октябре 2021 года. В отношении него возбудили сразу несколько уголовных дел, в частности — за избиение депутата Валерия Гелашвили и убийство банкира Сандро Гиргвлиани и за растрату денег из бюджета.

В тюрьме Саакашвили не раз объявлял голодовку. В прошлом году он требовал перевести его из тюремной больницы в гражданскую, писало «Дни.ру». Весной экс-президента Грузии поместили в клинику Тбилиси, где он остается до сих пор.