Сторонники Пучдемона вышли митинговать на улицы городов Каталонии

В Каталонии прошли акции в поддержку бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемона, которого арестовали вечером 23 сентября. Митинги устроили в разных городах региона.

В Барселоне сторонники Пучдемона собрались на центральной площади Святого Иакова, сообщила газета La Vanguardia. Аналогичные акции состоялись и в других населенных пунктах автономии.

Пучдемона выпустили в пятницу. Итальянский суд постановил оставить политика на свободе без каких-либо ограничений.

«Испания никогда не упускает возможности выставить себя не в лучшем свете. Все хорошо, я здоров, полиция и тюремная охрана отнеслись ко мне с необычайным профессионализмом», — сказал экс-глава Каталонии.

Следующее заседание инстанции запланировано на 4 октября.

Карлес Пучдемон стоял во главе правительства Каталонии, когда в регионе в 2017 году провели незаконный референдум о независимости. Вскоре политик сбежал в Бельгию. Испания добивается его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.