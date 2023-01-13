Мир 13 января 2023, 16:27 Сторонники ПЦУ захватили храм в Белогородке Киевской области УПЦ сообщила о захвате храма в Киевской области раскольниками ПЦУ

Читать 360tv в

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 12 января захватили Михаило-Архангельский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белогородке Киевской области. Информация об этом появилась на сайте УПЦ.

Прихожане признались, что не были готовы к такому повороту событий. По их словам, раскольники ПЦУ незаконно переоформили документы на своего местного священника. В адрес прихода направили официальное сообщение об изменении данных и руководителя храма.

Реклама

«С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство», — процитировала прихожан пресс-служба Украинской православной церкви.

Реклама

Отмечается также, что прихожане молятся за протоиерея и иерея храма и всех жителей Белогородки, верных УПЦ.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в дальнейшем в стране будет только одна православная церковь, эра «двоецерковности» закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует запретить в стране религиозные организации, связанные с Россией.