13 января 2023, 16:27
Сторонники ПЦУ захватили храм в Белогородке Киевской области
УПЦ сообщила о захвате храма в Киевской области раскольниками ПЦУ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) 12 января захватили Михаило-Архангельский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Белогородке Киевской области. Информация об этом появилась на сайте УПЦ.
Прихожане признались, что не были готовы к такому повороту событий. По их словам, раскольники ПЦУ незаконно переоформили документы на своего местного священника. В адрес прихода направили официальное сообщение об изменении данных и руководителя храма.
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«С сегодняшнего дня по документам это не наш храм. Но мы организовали круглосуточное дежурство», — процитировала прихожан пресс-служба Украинской православной церкви.
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Отмечается также, что прихожане молятся за протоиерея и иерея храма и всех жителей Белогородки, верных УПЦ.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в дальнейшем в стране будет только одна православная церковь, эра «двоецерковности» закончится.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует запретить в стране религиозные организации, связанные с Россией.
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