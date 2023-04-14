Мир 14 апреля 2023, 09:47 Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницком Союз православных журналистов сообщил о захвате сторонниками ПЦУ храма УПЦ в Хмельницком РИА «Новости»

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Последователи раскольнической Православной церкви Украины провели рейдерский захват храма Казанской иконы Богородицы канонической Украинской православной церкви в городе Хмельницком. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

«Сторонники ПЦУ 13 апреля захватили храм УПЦ в честь Казанской иконы Божией матери в микрорайоне Гречаны города Хмельницкого», — говорится в сообщении.

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Союз уточнил, что к захвату здания призывали глава городского управления туризма и культуры Артем Ромасюков, а также депутат городского совета Виталий Пидгайчук.

Ранее стало известно, что сторонники ПЦУ в Хмельницком также захватили Свято-Георгиевский храм, принадлежащий УПЦ. Хмельницкая епархия сообщала, что к храму пришла группа лиц с ломами и выломала двери в обитель. После этого они объявили, что отныне религиозная община обязана полностью подчиняться раскольникам.