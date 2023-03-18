Мир 18 марта 2023, 23:00 Сторонники ПЦУ избили верующих Укранской православной церкви при попытке захвата храма Сторонники раскольнической Православной церкви Украины избили верующих при захвате храма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм святого великомученика Димитрия Солунского в селе Юрковцы Черновицкой области. При этом они избили избили верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили на официальном сайте УПЦ.

«Рейдеры ПЦУ во время штурма храма святого великомученика Димитрия Солунского в селе Юрковцы Черновицкой области до крови избили верующих УПЦ», — отметили представители канонической церкви.

Реклама

Верующие пытались защитить свое право на свободу вероисповедания. В результате потасовки среди них есть раненые. По данным представителей канонической церкви, преимущественно раскольники били женщин. Правоохранители бездействовали, заверили в УПЦ.

Реклама

Также известно, что группа сторонников раскольнической церкви взломала входные двери в храм с помощью болгарки.

Украинский Минкульт предложил монахам УПЦ перейти на сторону раскольников. Только так они смогут остаться в Киево-Печерской Лавре, откуда их вытеснили. По словам наместника Лавры митрополита Павла Лебедя, кресты на Трапезной церкви почернели после того, как туда пришли сторонники ПЦУ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал происходящее с монахами УПЦ чудовищным событием. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замалчивание и отсутствие реакции ООН по ситуации недопустимо.