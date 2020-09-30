Сторонники правящей партии и оппозиции подрались в Грузии. Есть пострадавшие

Конфликт, переросший в драку, произошел в грузинском городе Марнеули между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной фракцией «Единое национальное движение». Пострадали несколько человек.

Об этом сообщила местная телекомпания «Рустави 2».

«Противостояние произошло между сторонниками правящей партии и оппозиционного «Нацдвижения». Пострадавшие доставлены в клинику», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших есть журналист Main Channel.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии, полиция расследует причины произошедшего. Однако по факту инцидента никого не задержали.

Через месяц, 31 октября в Грузии должны пройти парламентские выборы. Согласно данным опросов, у правящей партии самый высокий рейтинг. На втором месте находится «Нацдвижение», являющееся бывшей партией Михаила Саакашвили.