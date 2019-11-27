Сторонники Порошенко призвали Зеленского отказаться от прямых поставок газа из России

Украина не должна допустить возобновления прямых закупок российского газа. Такое заявление сделала партия «Европейская солидарность» (ЕС) экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины», — сказано в сообщении на сайте «Европейской солидарности».

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Партия, в частности, потребовала провести расследование в отношении главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля. Он выразил мнение, что стране нужно заключить новый контракт с «Газпромом».

«Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену», — подчеркнули в партии.

Политики отметили, что Киев долго был объектом «газового шантажа России», соответственно сейчас российский газ является угрозой для независимости Украины. Члены партии Порошенко предупредили. что, если президент Украины и его команда все-таки решат переподписать контракт, то ЕС выразит «решительный протест».

Главы России и Украины провели телефонный разговор 25 ноября. Владимир Путин и Владимир Зеленский говорили о вопросе поставок газа и продолжении транзита через украинскую территорию.

Действующий договор о транзите заканчивается в декабре 2019 года. Москва и Киева ведут переговоры на эту тему. Россия хочет продлить контракт на год, но Украина настаивает на долгосрочном варианте.