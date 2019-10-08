Сторонники Порошенко попросили начать расследование в отношении Зеленского

На своей странице в Facebook Гончаренко пояснил, что направил в ГБР депутатское обращение по поводу слов Зеленского о том, что генпрокурор Украины Руслан Рябошапка — на «100% его человек». В связи с этим депутат задался вопросом — о соблюдении каких принципов законности идет речь, если генпрокурор является человеком Зеленского?

«Мы все-таки живем в демократической, а не монархической стране. Уверен, что ГБР начнет уголовное расследование насчет данного высказывания Владимира Зеленского», — подытожил Гончаренко, который является членом партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».