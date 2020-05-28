Сторонники ПНС Ливии пытаются выдать старые советские самолеты за «российскую агрессию»

Таким нелепым образом была выражена поддержка необоснованному заявлению со стороны американских военных из AFRICOM. Основываясь на старых фотографиях с авиабазы ВКС РФ Хмеймим, США попытались доказать переброску боевых истребителей из России в Ливию. Попытка выдать фантазию за реальность оказалась провальной. Промахи становятся очевидными при детальном изучении предоставленных «фактов».

Источник фото: Twitter

К примеру, если крупным планом рассмотреть материал с Google Maps, где изображена авиабаза Аль-Джуфра, то можно четко увидеть советские МиГ-25, а не МиГ-29. Об этом свидетельствует различимая форма воздухозаборников на реактивном двигателе самолетов. Видимо, авторы вброса в спешке не учли, что истребители могут иметь различия в конструкции.

На базе Аль-Джуфра еще с 2011 года располагаются самолеты ВВС ЛНА. В основном это образцы советской техники. Истребители давно уже не используются армией Хафтара, имеют повреждения и непригодны для ведения боя. МиГ-25 был разработан в конце 1960-х годов, а спустя десять лет Ливия закупила истребители у СССР в количестве 96 единиц.

Несмотря на это, боевики ПНС активно распространяют снимки со сломанными самолетами, выдавая их за «российскую угрозу». Поддерживающий Сарраджа аккаунт в Twitter опубликовал фотографии сразу же после того, как AFRICOM обнародовало свой пресс-релиз. Примечательно, что к этому пресс-релизу прилагаются фотографии низкого качества, на которых невозможно определить тип самолета и его принадлежность к какому-либо государству.

Как известно, глава AFRICOM Стивен Таунсенд заявил о том, что РФ якобы передала ЛНА боевые самолеты, усложняя ситуацию в Ливии. При этом не было сказано ни единого слова о непрекращающихся турецких поставках вооружения и переброске террористов в Ливию, нарушении эмбарго ООН со стороны Анкары.

Недавно главред издания Politrussia Руслан Осташко рассказал про ущербность подобных «доказательств» AFRICOM. Причем это не первый фейк, бездоказательно обвиняющий Россию. Ранее этот же Twitter-аккаунт, поддерживающий ПНС Ливии, обнародовал подставной видеоролик с телом белокожего мужчины. По заявлениям террористов, это якобы был боец ЧВК «Вагнера».

Становится ясно, что правительство Сарраджа использует веб-ресурсы для информационной войны. Делается это с целью отвлечения внимания международного сообщества от сотрудничества ПНС с Турцией, из-за которого страдают простые ливийские жители.