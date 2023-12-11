11 декабря 2023, 07:24
Сторонники Орбана проведут в США тайные переговоры по Украине — СМИ
Guardian: союзники Орбана обсудят в Вашингтоне прекращение помощи Украине
Поддерживающие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана политики проведут тайные переговоры с членами американской республиканской партии. Главной темой встречи станет прекращение финансовой поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщила газета Guardian.
«Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США», — отметило издание.
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Участие в закрытых переговорах примут некоторые республиканцы, которые получили приглашение от венгерской стороны. По информации газеты, Орбан стремится перекрыть финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза и США.
«Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе!» — указало издание.
Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что американским политикам придется сделать выбор между финансированием ВСУ и американской обороноспособностью. По ее словам, у страны остался примерно один миллиард долларов для пополнения собственных запасов вооружений.
США
Венгрия
Украина
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