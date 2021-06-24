Сторонники огнестрела в США выступили с речью об оружии перед «погибшими от пуль детьми»

Экс-главу Национальной стрелковой ассоциации США Дэвида Кина пригласили в Лос-Анджелесе прочитать речь на выпускном в Академии Джеймса Мэдисона. Он выступал перед 3044 пустыми стульями и думал, что это репетиция. Сам того не зная, он участвовал в акции в память о погибших из-за стрельбы детей.

Как написало издание BuzzFeed, Кин призвал молодых людей бороться с тем, кто намерен ввести более жесткие ограничения на владение оружием.

«Подавляющее большинство из вас пойдет в колледж, в то время как другие могут решить, что их мечта диктует другой путь к успеху. Мой вам совет достаточно прост: следуйте своей мечте и воплотите ее в жизнь», — заявил лоббист.

На самом деле академии с таким названием не существует. Кин выступил перед пустыми стульями, которые напоминали о детях, не доживших до своего выпускного в средней школе в 2021 году.

Организация Change the Ref устроила акцию под названием «Потерянный класс». Ее придумали Мануэль и Патрисия Оливер. Их сына Хоакина убили в 2018 году в средней школе Паркленда.

Кроме Кина, на мероприятие пригласили еще одного человека — защитника прав на владение оружием и бывшего сотрудника администрации Трампа Джона Лотта.

«По иронии судьбы, если бы они провели надлежащую проверку данных школы, они бы увидели, что она ненастоящая», — сказал представитель Change the Ref. Гостям несуществующей академии после выступления сказали, что выпускной отменили. Они поняли, в чем приняли участие, только когда в Сети вышло видео.

В роликах их речи с призывами защитить права на оружие чередуются со звуками выстрелов и записями звонков в службу экстренной помощи.

Лотт после произошедшего заявил, что его выступление отредактировали и исказили смысл.