Сторонники независимости вышли на антироссийский митинг в Минске

В столице Белоруссии Минске прошла акция оппозиции. Митингующие выступили против подписания интеграционных «дорожных карт» с Россией. Российским дипломатам передали соответствующую резолюцию.

Митинг против интеграции с Россией начался с Октябрьской площади. Собравшиеся под наблюдением милиции и ОМОНа прошли колонной к российскому посольству. Здесь митингующие остановились, чтобы прокричать лозунги против интеграции с Россией и за суверенитет Белоруссии. Участники протестов при этом размахивали бело-красно-белыми флагами, символизирующими независимость, и потрясали распечатанными лозунгами на ту же тему.

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Через милиционера в посольство России участники митинга передали резолюцию. В ней сжато сформулированы те же требования: остановить интеграцию, сохранить независимость страны. Кроме того, в резолюции содержится призыв к мировому сообществу не признавать интеграционные соглашения, если таковые будут подписаны между Москвой и Минском.

После этого митинг свернули. Манифестация прошла мирно. Милиция никого не задерживала.

7 декабря в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на протяжении пяти часов обсуждали интеграционные процессы. Главы государств по итогам встречи никаких заявлений не делали.