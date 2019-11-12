Сторонники Моралеса организовали митинг в его поддержку в Мехико

Мексика предоставила убежище Эво Моралесу Подробнее

По данным информагентства, в акции приняли участие как обычные граждане, так и члены комитетов солидарности с Боливией, Кубой и Венесуэлой. Боливийский посол в Мексике Хосе Креспо лично поговорил с манифестантами, которые поблагодарили Мексику за предоставление Моралесу политического убежища. ИА Nation News уточнило, что за порядком во время акции следило 13 правоохранителей.