Сторонники лидера оппозиции собрались на митинг в Сухуме

В центре Сухума около офиса оппозиционной партии «Амцахара» начали собираться ее сторонники. Руководит политсилой, проигравшей выборы в Абхазии, Алхас Квициния.

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Как сообщило РИА «Новости», около офиса собрались примерно 200 человек, которые требуют проведения «повторных выборов». Припаркованные около здания машины затрудняют проезд по улице Генерала Дбара. На место прибыл один экипаж полиции.

Перед собравшимися выступил Алхас Квициния.

«Мы уважаем свое государство и народ и будем действовать правовым путем, хоть он и сложный. Мы никому не угрожаем и хотим, чтоб суд направил дело в законное русло, и будем поддерживать независимость суда», — цитирует его «Спутник. Абхазия».

Ранее оппозиционеры заявили о непризнании выборов президента Абхазии. Они пообещали проводить «многотысячные акции протеста» для отмены результатов. Лидеры партии «Амцахара» призвали власти республики «не нагнетать обстановку».

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов и победил. Оппозиция требует назначить повторные выборы, так как президент должен был набрать абсолютное большинство голосов, а не простое.

«Мы заявляем, что не позволим грязными методами и незаконным путем прийти во власть Хаджимба, и будем всеми возможными и приемлемыми методами вплоть до многотысячных акций протеста добиваться отмены решения ЦИКа и принятия высшим законодательным органом законного конституционного решения», — говорится в обращении оппозиционной партии.