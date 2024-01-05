05 января 2024, 20:17
Сторонники ИГИЛ нашли способ проникнуть в Германию
Bild: боевики ИГИЛ проникли в Германию под видом украинских беженцев
Участники и боевики ячеек террористической организации «Исламское государство»* в странах Средней и Центральной Азии стали чаще прикидываться беженцами с Украины, чтобы попасть в Германию. О такой схеме сообщила газета Bild.
Журналисты выяснили, что потенциальные террористы использовали фальшивые документы и рассказывали вымышленные истории о пытках и преследованиях. В результате власти Германии принимали их без дополнительных проверок.
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Неназванные представители силовых структур Германии в беседе с журналистами заявили, что только в декабре предотвратили несколько терактов на территории страны. Они подчеркнули, что такая ситуация сложилась не только в Германии, но и Австрии и Испании.
«Уже несколько месяцев вся Европа находится в состоянии боевой готовности», — заявили собеседники.
Они подчеркнули, что 23 декабря спецслужбы европейских стран получили информацию о подготовке масштабных терактов и нападений на церкви во время рождественских служб.
В Германии закрыли для посещения Кельнский собор. По подозрению в организации теракта полиция задержала пятерых подозреваемых, среди которых оказался гражданин Таджикистана. Суд отправил его под арест. Остальных правоохранители после проверки отпустили.
*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
Германия
Терроризм
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