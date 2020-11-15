Сторонники и противники Трампа устроили стычки на митинге в Вашингтоне

По данным телеканала, к «Маршу за Трампа» присоединились десятки тысяч человек. Они встретились у площади Свободы, расположенной рядом с Белым домом, и дошли до здания Верховного суда США.

Участники требовали прекратить «кражу голосов» на «мошеннических выборах».

Акция в поддержку Трампа началась днем 14 ноября. Участников поприветствовал глава государства, который помахал им из окна машины.

К вечеру на митинг пришли и противники Трампа, сообщила газета The Washington Post. Из-за этого начались стычки, активисты бросали друг в друга бутылки и дрались.

Каждая сторона насчитала травмированных, один из них получил ножевое ранение. Задержаны не менее 20 граждан, в том числе по причине нарушения правил обращения с огнестрельным оружием.

Потасовки продолжились вечером и ночью. Противники Трампа нападали на тех, кто продавал вещи с изображением действующего президента. А еще они отбирали флаги и шляпы и поджигали их. Активисты также зажигали костры на площади Свободы. В одном из ресторанов поблизости с Белым домом в сторонников Трампа полетели фейерверки, написано в Twitter.

Трамп обвинил в нападениях на своих единомышленников участников движения антифа. В него входят левые и леворадикальные партии и организации, цель которых — борьба с фашизмом, неонацизмом и расизмом. Президент призвал полицию активнее бороться с атаками левых радикалов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Он тоже заявил о лидерстве. В то же время Трамп с этим не согласен. Глава государства не признал поражения и посчитал выборы «далекими от завершения».

Президент России Владимир Путин поздравит избранного президента США после подведения официальных итогов выборов, писало агентство Ura.ru.