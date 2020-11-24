Сторонник Трампа дунул в сторону женщин и поплатился

Поддерживающего президента США Дональда Трампа 61-летнего Реймонда Дескинса обвинили в нападении на женщин. Однако все его действие заключалось в том, что он подул в их сторону. Видео с места событий опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент Дуглас Кристиан.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Дескинс с надетым надувным кругом с лицом Дональда Трампа вступил в перепалку с двумя протестующими женщинами. Они потребовали, чтобы мужчина отошел от них, так как на нем нет маски. В ответ мужчина с силой выдохнул в их сторону.

Как сообщил телеканал CNN, все произошло около гольф-клуба, принадлежащего Трампу в округе Лауден, штат Виргиния. Дескинс вышел на митинг в поддержку действующего главы государства пока не столкнулся со своими идеологическими противниками. Выдох в свою сторону женщины сочли нападением и попыткой их заразить коронавирусом. Они тут же обратились в полицию.

Изначально в офисе шерифа заявили, что свои заявления подали обе стороны конфликта. Но, так как в тот момент правоохранители не присутствовали на месте, а видео не охватило весь период перепалки, то они начали расследование.

После стало известно, что Раймонду Дескинсу предъявили обвинение в нападении и отпустили.