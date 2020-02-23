Сторонник теории плоской Земли разбился на самодельной ракете. Видео

Видео запуска и крушения ракеты опубликовал журналист Джастин Чепман на своей странице в Twitter.

На кадрах видно, как ракета (TMZ пишет, что она на паровой тяге) взлетает и из нее тут же вываливается парашют. Несколько минут спустя она камнем падает на землю. Хьюз был внутри. Представитель инженера Даррен Шустер рассказал TMZ что не был на этих испытаниях, но, судя по видео, Хьюз мертв.

В 2018 году погибший уже летал на самодельной ракете. Тогда он поднялся на высоту 520 метров, а при приземлении повредил себе спину. Хьюз жил в Калифорнии, работал водителем лимузина и пытался доказать, что Земля плоская.