16 декабря 2023, 02:29
«Стометровое цунами». Запад забил тревогу из-за мощного оружия России
Бизнесмен из ФРГ Дотком заявил, что оружие РФ может вызвать цунами у берегов США
Ядерное оружие России может вызвать стометровое цунами у берегов Соединенных Штатов. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
По его словам, РФ сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире, в том числе гиперзвуковых ракет большой дальности, которые могут топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны.
Реклама
«Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город», — заявил бизнесмен.
Он выразил мнение, что американцы и жители стран Североатлантического альянса должны понять, что Запад не способен победить Россию на поле боя.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ будет чувствовать себя в безопасности благодаря вооружению, флоту и морякам. Он напомнил об атомных подлодках, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».
Россия
Оружие
Запад
Реклама
Реклама