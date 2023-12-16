Мир 16 декабря 2023, 02:29 «Стометровое цунами». Запад забил тревогу из-за мощного оружия России Бизнесмен из ФРГ Дотком заявил, что оружие РФ может вызвать цунами у берегов США Pxhere

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Ядерное оружие России может вызвать стометровое цунами у берегов Соединенных Штатов. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

По его словам, РФ сосредоточена на создании самого мощного ядерного арсенала в мире, в том числе гиперзвуковых ракет большой дальности, которые могут топить авианосцы, и автономных торпед с ядерным двигателем, пересекающих океаны.

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«Представьте себе мощнейший ядерный взрыв у берегов Нью-Йорка, вызывающий стометровое цунами из радиоактивной воды, уничтожающее весь город», — заявил бизнесмен.

Он выразил мнение, что американцы и жители стран Североатлантического альянса должны понять, что Запад не способен победить Россию на поле боя.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что РФ будет чувствовать себя в безопасности благодаря вооружению, флоту и морякам. Он напомнил об атомных подлодках, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».