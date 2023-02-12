Мир 12 февраля 2023, 07:24 Столтенберг заявил об отсутствии желания продлевать срок своих полномочий в НАТО НАТО: генсек Столтенбрег не намерен продлевать срок своих полномочий РИА «Новости»

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Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску рассекретила планы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Агентству DPA она сообщила, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает 30 сентября 2023 года.

«У него нет намерений добиваться еще одного продления мандата», — сказала она.

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Столтенберг почти девять лет, как находится на посту генсека Альянса, он трижды продлевал свои полномочия.

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Ранее были озвучены возможные кандидаты на пост генсека НАТО. В качестве таковых рассматриваются глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр обороны Британии Бен Уоллес.

Другие источники сообщали, что возглавить Альянс могут бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, покинувшая пост комиссара Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Еще один экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон претендует на место генсека НАТО.