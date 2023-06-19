Мир 19 июня 2023, 16:41 Столтенберг заявил об опустошенных арсеналах НАТО Столтенберг: опустошенные арсеналы НАТО наполнят в ближайшее время РИА «Новости»

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Арсеналы НАТО опустошены. Их необходимо восстановить в кратчайшие сроки, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на экономической конференции «День германской промышленности» в Берлине.

«Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО», — высказался он.

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Обратившись к собравшимся участникам конференции, Столтенберг подчеркнул, что блоку необходима более мощная военная промышленность. Также он заявил, что намеченный на июль саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к вступлению в Североатлантический альянс.

Генсек блока заверил, что киевский режим получит гарантии долгосрочной помощи. При этом альянс выступит против заморозки украинского конфликта и мирных переговоров с Россией.

Заместитель главы российского МИД Александр Грушко сказал, что подобные заявления не стали чем-то новым. Он подчеркнул, что НАТО открыто желает, чтобы Россия проиграла в конфронтации.