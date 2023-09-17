17 сентября 2023, 11:23
Столтенберг заявил о затяжном характере конфликта на Украине
Столтенберг рекомендовал готовиться к длительному конфликту на Украине
В НАТО предупредили, что конфликт на Украине окажется длительным. На это в интервью немецкой медиагруппе Funke указал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось», — сказал он.
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Столтенберг обратил внимание на необходимость готовиться к затяжному характеру украинского конфликта.
В НАТО, по его словам, стремятся к быстрому миру. Ценой этому не должно оказаться исчезновение Украины, уточнил RT позицию Столтенберга.
Ранее он выразил уверенность, что страна станет полноценным членом Североатлантического альянса. Сроки принятия Украины в НАТО Столтенберг не уточнил.
Обещания о том, что страны все же пригласят в блок, звучали и на летнем саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда генсек НАТО отмечал, что этому должны предшествовать выполнение Украиной всех условий и единогласное решение всех членов альянса.
НАТО
Украина
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