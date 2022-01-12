Столтенберг заявил о планах по возобновлению работы дипмиссий России и НАТО

НАТО и Россия заинтересованы в возобновлении работы своих представительств в Москве и Брюсселе. Об этом по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передал ТАСС.

«Союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», — сказал Столтенберг.

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО 1 ноября. В тот же день в Москве прекратила работу Военная миссия связи НАТО. Дипломатическому кризису предшествовало анонсированное в октябре решение Альянса о высылке восьми российских дипломатов.

Столтенберг по итогам заседания признался, что это были непростые переговоры. Но именно поэтому обсуждение с Россией было таким важным.

НАТО и России сложно достичь договоренностей, признал он. Но вместе с тем они готовы сесть за стол переговоров для обсуждения накопившихся разногласий, указал Столтенберг.

Заседание Совета Россия — НАТО в среду прошло в Брюсселе. Обсуждение продлилось около четырех часов. Переговоры стали вторым этапом в рамках консультаций России с Западом о гарантиях безопасности, а первым стали переговоры между РФ и США, прошедшие в Женеве 10 января. Третий этап консультаций пройдет в рамках ОБСЕ в Вене 13 января.